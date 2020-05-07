Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области сообщила о найденном скелете человека, который скончался почти год назад. Останки были обнаружены в лесу.
"Шестого мая в Мытищинском городском округе около поселка Поведники в лесном массиве обнаружены скелетированные останки человека, давность наступления смерти которого около года. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", — цитата из сообщения пресс-службы.
Личность погибшего и обстоятельства смерти выясняются судмедэкспертами.
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