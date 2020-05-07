В Подмосковье нашли скелет человека, умершего почти год назад

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области сообщила о найденном скелете человека, который скончался почти год назад. Останки были обнаружены в лесу.

"Шестого мая в Мытищинском городском округе около поселка Поведники в лесном массиве обнаружены скелетированные останки человека, давность наступления смерти которого около года. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", — цитата из сообщения пресс-службы.

Личность погибшего и обстоятельства смерти выясняются судмедэкспертами.