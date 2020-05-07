В Московском зоопарке родился редкий кошачий лемур

На сайте правительства столицы сообщается о рождении детеныша редкого кошачьего лемура в Московском зоопарке. Понаблюдать за новорожденным можно в режиме "онлайн".

"В Московском зоопарке родился детеныш редкого кошачьего лемура. Потомством обзавелись шестилетняя самка Бэлла и десятилетний самец Фунтик", — говорится в сообщении.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова сообщила, что за жизнью лемура можно будет наблюдать в социальных сетях зоопарка.