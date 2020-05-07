На сайте правительства столицы сообщается о рождении детеныша редкого кошачьего лемура в Московском зоопарке. Понаблюдать за новорожденным можно в режиме "онлайн".
"В Московском зоопарке родился детеныш редкого кошачьего лемура. Потомством обзавелись шестилетняя самка Бэлла и десятилетний самец Фунтик", — говорится в сообщении.
Гендиректор зоопарка Светлана Акулова сообщила, что за жизнью лемура можно будет наблюдать в социальных сетях зоопарка.
"Пока территория зоосада закрыта для посетителей, понаблюдать за развитием малыша можно в режиме "онлайн". На страницах зоопарка в социальных сетях планируется размещать видеозаписи о жизни представителей этого вида приматов", — отмечается в сообщении.
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