Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на консультантов рынка коммерческой недвижимости написала о том, что после снятия ограничений на передвижение в Москве половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров могут не открыться.
По данным собеседников издания, сети магазинов одежды "H&M", "Inditex" и "Твое" намерены закрыть часть своих невостребованных магазинов в торговых центрах столицы. Такие же действия собирается предпринять магазин "Gap".
Так, представитель магазина "Твое" пояснил, что планового количество закрытий магазинов не существует, а решения о их закрытии принимаются на основе финансовых анализов конкретной точки.
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