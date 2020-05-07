В Москве возможно закрытие некоторых магазинов одежды

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на консультантов рынка коммерческой недвижимости написала о том, что после снятия ограничений на передвижение в Москве половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров могут не открыться.

По данным собеседников издания, сети магазинов одежды "H&M", "Inditex" и "Твое" намерены закрыть часть своих невостребованных магазинов в торговых центрах столицы. Такие же действия собирается предпринять магазин "Gap".

Так, представитель магазина "Твое" пояснил, что планового количество закрытий магазинов не существует, а решения о их закрытии принимаются на основе финансовых анализов конкретной точки.