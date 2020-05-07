В Москве донорам крови с COVID-19 будут оплачивать такси

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что Москва в сотрудничестве с проектом "Помощь рядом" от "Яндекса" запустили акцию, которая позволит донорам плазмы для лечения коронавируса добираться до пункта сдачи на такси бесплатно.