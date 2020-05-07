Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что Москва в сотрудничестве с проектом "Помощь рядом" от "Яндекса" запустили акцию, которая позволит донорам плазмы для лечения коронавируса добираться до пункта сдачи на такси бесплатно.
"Мы благодарны москвичам, которые откликаются на наш призыв сдать кровь и стать донорами плазмы для пациентов с коронавирусом. На специальную горячую линию для доноров поступило уже порядка 4000 звонков, 270 человек уже стали донорами и еще более 650 готовы ими стать после прохождения проверки. Со своей стороны, мы стремимся создавать комфортные условия для тех, кто помогает заболевшим. Помимо стимулирующих выплат, определенных для доноров мэром Москвы, мы предоставляем им бесплатный проезд на такси до пункта сдачи крови и обратно. Такой сервис стал возможен благодаря участию компании "Яндекс", — отметила вице-мэр.
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