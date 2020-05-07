В Москве ожидается теплый и ветреный четверг

Ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал агентству РИА "Новости" о том, что погода в Москве немного ослабеет, сегодня будет ветрено, но тепло.

"Сегодня влияние на погоду столичного региона продолжит оказывать атмосферный фронт, но постепенно отходит к востоку, теряет интенсивность, поэтому проявления непогоды будут заметно слабее, чем накануне. Облачно, с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди. Плюс 19 — плюс 21 в Москве, 17-22 градуса тепла в Подмосковье", — рассказал Леус.

По словам сотрудника "Фобоса", порывистый ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление будет постепенно подниматься до 740 миллиметров ртутного столба.