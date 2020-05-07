Ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал агентству РИА "Новости" о том, что погода в Москве немного ослабеет, сегодня будет ветрено, но тепло.
"Сегодня влияние на погоду столичного региона продолжит оказывать атмосферный фронт, но постепенно отходит к востоку, теряет интенсивность, поэтому проявления непогоды будут заметно слабее, чем накануне. Облачно, с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди. Плюс 19 — плюс 21 в Москве, 17-22 градуса тепла в Подмосковье", — рассказал Леус.
По словам сотрудника "Фобоса", порывистый ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление будет постепенно подниматься до 740 миллиметров ртутного столба.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.