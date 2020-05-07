Синоптики прогнозируют аномальную жару в нескольких регионах России

Роман Вильфанд, научный руководитель Росгидрометцентра рассказал, где именно на территории страны в ближайшие 5 дней будет непривычно жарко.

По его словам, знойное лето придет в Уральский регион и в Западную Сибирь, А точнее

в Томскую,

Свердловскую,

Курганскую,

Челябинскую,

Тюменскую области.