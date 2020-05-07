Роман Вильфанд, научный руководитель Росгидрометцентра рассказал, где именно на территории страны в ближайшие 5 дней будет непривычно жарко.
По его словам, знойное лето придет в Уральский регион и в Западную Сибирь, А точнее
"Там температура воздуха будет более 25 градусов, что на 7-10 градусов выше нормы. Но и это еще не предел. К началу новой недели столбики термометров покажут 30 и выше", - сообщил метеоролог.
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