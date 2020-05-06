Онищенко: коронавирус начал выдыхаться

Ужесточать ограничительные меры в России не нужно, потому что коронавирус уже начал выдыхаться.
Так считает Геннадий Онищенко,экс-глава Роспотребнадзора, а ныне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.
"Люди в стране уже могут возвращаться к работе. Вирус сейчас выдыхается - во всех странах его уже взяли под контроль. У нас же в регионах ситуация везде разная с распространением COVID-19. Что оставлять, а что отменять - власти на местах решают сами. И это правильно", - говорит Онищенко.
По последним данным оперштаба, в стране
Как ранее рассказывала "Правда.Ру" ослабление ограничений из-за коронавируса в России возможно - глава Роспотребнадзора на совещании у президента предложила три этапа выхода из режима ограничений.
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