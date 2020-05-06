Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что у депутата Светланы Максимовой, которую ранее госпитализировали с подозрением на ОРВИ, обнаружили коронавирус.
«Узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери. Она избиралась по одномандатному округу в Тверской области от "Единой России"», — написала Кашеварова в своем Telegram-канале.
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