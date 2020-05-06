У депутата Госдумы Светланы Максимовой обнаружили коронавирус

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что у депутата Светланы Максимовой, которую ранее госпитализировали с подозрением на ОРВИ, обнаружили коронавирус.