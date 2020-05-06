В пресс-службе городской администрации Новороссийска рассказали агентству РИА "Новости" о том, что специалисты службы дезинфекции, которые прошли по набережной не обеззараживали гальку, как посчитали авторы снимка, а просто прогуливались вдоль моря.
"Нет, это не гальку, это служба переходила. У нас на пляже "Нептун" расположены тренажёрные комплексы. Они дезинфицировали эти тренажёрные комплексы и переходили от одного объекта к другому, так как набережная перекрыта и по ней перейти невозможно было. А наши народные умельцы взяли и сфотографировали… Что же они (специалисты, проводящие дезинфекцию — Прим. ред.) совсем выжили из ума? Нет, конечно", — пояснили агентству в пресс-службе новороссийской мэрии.
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