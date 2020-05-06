Власти Новороссийска рассказали о фотографии "дезинфекции" пляжа

В пресс-службе городской администрации Новороссийска рассказали агентству РИА "Новости" о том, что специалисты службы дезинфекции, которые прошли по набережной не обеззараживали гальку, как посчитали авторы снимка, а просто прогуливались вдоль моря.