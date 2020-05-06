Пресс-служба столичного главка МВД сообщила о задержанном мужчине, который со свертком с наркотиками пытался убежать от полицейских в сквере Гольяново.
Накануне в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как полицейский преследует двоих мужчин в сквере Гольяново, а после чего одного беглеца задерживают. Московская полиция сообщила, что по данному факту проводится проверка.
"В ходе преследования один из них попытался выбросить шесть свертков из полимерного материала, но был задержан полицейскими. Свертки с веществом изъяты и направлены на исследование. Согласно проведенной экспертизе, содержимое является наркотическим средством N-метилэфедрон", — говорится в сообщении.
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