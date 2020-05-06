В парке Гольяново наркоман не успел убежать от полиции

Пресс-служба столичного главка МВД сообщила о задержанном мужчине, который со свертком с наркотиками пытался убежать от полицейских в сквере Гольяново.

Накануне в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как полицейский преследует двоих мужчин в сквере Гольяново, а после чего одного беглеца задерживают. Московская полиция сообщила, что по данному факту проводится проверка.