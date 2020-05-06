Ветеран ВОВ получил ключи от квартиры в Видном

В среду, 6 мая, в преддверии наступающего Дня Победы глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вручил участнику Великой Отечественной войны Борнису Канельскому ключи от новой подаренной ему квартиры в Видном. Квартира расположена в жилом комплексе "Пригород Лесное", передает телеканал "360".

«Хочу поздравить Бориса Харитоновича с наступающим Днем Победы. Знаменательно, что ключи от квартиры удалось вручить перед этим праздником, ведь жилье — это то немногое, чем мы можем отблагодарить фронтовиков за их подвиг в годы Великой Отечественной войны, за мирное небо, которое сейчас над нами», — сказал Спасский.