Региональное следственное управление СК РФ сообщают о проведении доследственной проверки по факту взрыва на предприятии в Мордовии, в результате которого пострадали 3 человека.
4 мая на территории предприятия "Рузхиммаш" в городе Рузаевка произошел взрыв во время ремонта насоса сжиженных газов. В результате ЧП трое пострадавших были госпитализированы. В настоящее время один из них выписан домой, еще двое продолжают лечение.
"Следователями и следователями-криминалистами СК проведен осмотр места происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, опрашиваются работники предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СУСК.
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