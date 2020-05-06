СК выясняет причины взрыва на заводе в Мордовии

Региональное следственное управление СК РФ сообщают о проведении доследственной проверки по факту взрыва на предприятии в Мордовии, в результате которого пострадали 3 человека.

4 мая на территории предприятия "Рузхиммаш" в городе Рузаевка произошел взрыв во время ремонта насоса сжиженных газов. В результате ЧП трое пострадавших были госпитализированы. В настоящее время один из них выписан домой, еще двое продолжают лечение.