Массовое размножение сибирского шелкопряда вынудило власти Красноярского края ввести режим чрезвычайной ситуации в двух его районах — Ирбейском и Саянском. Об этом пишет "Мир 24" со ссылкой на пресс-службу Министерства лесного хозяйства.
"В Ирбейском и Саянском районах введены режимы ЧС в лесах, обусловленные вспышкой массового размножения сибирского шелкопряда. Работает оперативный штаб. Специалисты Лесопожарного центра, лесничеств, краевого Центра защиты леса 12 мая начнут контрольные обследования лесных участков, пораженных вредителем", — передали в пресс-службе.
Уточняется, что сибирский шелкопряд — это бабочка, вредящая породам хвойных деревьев.
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