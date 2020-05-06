В районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за сибирского шелкопряда

Массовое размножение сибирского шелкопряда вынудило власти Красноярского края ввести режим чрезвычайной ситуации в двух его районах — Ирбейском и Саянском. Об этом пишет "Мир 24" со ссылкой на пресс-службу Министерства лесного хозяйства.

"В Ирбейском и Саянском районах введены режимы ЧС в лесах, обусловленные вспышкой массового размножения сибирского шелкопряда. Работает оперативный штаб. Специалисты Лесопожарного центра, лесничеств, краевого Центра защиты леса 12 мая начнут контрольные обследования лесных участков, пораженных вредителем", — передали в пресс-службе.

Уточняется, что сибирский шелкопряд — это бабочка, вредящая породам хвойных деревьев.