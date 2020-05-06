В пресс-службе администрации Волгоградской области сообщили о том, что жители Камышина в День Победы выпустят из окон своих квартир бумажные самолетики в память о выдающемся уроженце города — Герое Советского Союза летчике Алексее Маресьеве.
"Ровно в 12 часов под песни военных лет из окон полетят белые самолетики как символ памяти героического подвига", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что после праздничной акции участники местного штаба движения "Волонтеры Победы" соберут все самолетики и передадут их в музей имени Маресьева.
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