В Камышине почтят память летчика Маресьева бумажными самолетиками

В пресс-службе администрации Волгоградской области сообщили о том, что жители Камышина в День Победы выпустят из окон своих квартир бумажные самолетики в память о выдающемся уроженце города — Герое Советского Союза летчике Алексее Маресьеве.

"Ровно в 12 часов под песни военных лет из окон полетят белые самолетики как символ памяти героического подвига", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что после праздничной акции участники местного штаба движения "Волонтеры Победы" соберут все самолетики и передадут их в музей имени Маресьева.