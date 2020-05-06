В правительстве обсудили план поэтапной отмены ограничений

Координационный совет по борьбе с коронавирусом рассмотрел план поэтапной отмены ограничений. Его представил Роспотребнадзор.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Сегодня в правительстве состоялись два мероприятия: еженедельное оперативное совещание с вице-премьерами, а затем заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Оба мероприятия прошли под руководством исполняющего обязанности председателя правительства — первого заместителя председателя правительства Андрея Рэмовича Белоусова", — говорится в сообщении.

Эта же тема станет центральной сегодня на совещании под председательством Владимира Путина. На нем не будет Михаила Мишустина. Премьер-министр продолжает лечиться от коронавируса. Его обязанности сейчас исполняет вице-премьер Андрей Белоусов.