Координационный совет по борьбе с коронавирусом рассмотрел план поэтапной отмены ограничений. Его представил Роспотребнадзор.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"Сегодня в правительстве состоялись два мероприятия: еженедельное оперативное совещание с вице-премьерами, а затем заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Оба мероприятия прошли под руководством исполняющего обязанности председателя правительства — первого заместителя председателя правительства Андрея Рэмовича Белоусова", — говорится в сообщении.
Эта же тема станет центральной сегодня на совещании под председательством Владимира Путина. На нем не будет Михаила Мишустина. Премьер-министр продолжает лечиться от коронавируса. Его обязанности сейчас исполняет вице-премьер Андрей Белоусов.
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