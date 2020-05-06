Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимиру Путину своевременно был представлен план по снятию ограничительных мер из-за коронавируса.
"Да, безусловно, все было представлено вовремя, и сегодня Попова как раз и будет разъяснять детали этого плана", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, был ли план представлен правительством к 5 мая, как в конце апреля поручил Путин.
По словам Пескова, этот план еще необходимо обсудить.
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