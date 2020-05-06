Путину представили готовый план по снятию ограничительных мер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимиру Путину своевременно был представлен план по снятию ограничительных мер из-за коронавируса.

"Да, безусловно, все было представлено вовремя, и сегодня Попова как раз и будет разъяснять детали этого плана", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, был ли план представлен правительством к 5 мая, как в конце апреля поручил Путин.

По словам Пескова, этот план еще необходимо обсудить.