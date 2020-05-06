Пресс-секретарь главы Министерства культуры России Анна Усачева сообщила о том, что Ольга Любимова заразилась коронавирусом.
"Результаты теста на covid положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет" — заявила Усачева.
Любимова — уже третий член правительства, у которого выявили коронавирусную инфекцию.
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