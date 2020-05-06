Объединенная пресс-служба городских судов сообщила о том, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к ответственности двух молодых мужчин, которые жарили шашлыки на Сенной Площади. Нарушителям выписали штрафы по 25000 рублей каждому.
Известно, что мужчин нашли благодаря видеозаписи, которую они разместили в социальных сетях.
"Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Далгата Раджи и Алексея Ушакова. Им вменялась часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Суд переквалифицировал действия на часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и назначил каждому штраф в 25 тысяч рублей", — сказано в сообщении.
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