В Петербурге двое мужчин жарили шашлыки прямо в центре города

Объединенная пресс-служба городских судов сообщила о том, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к ответственности двух молодых мужчин, которые жарили шашлыки на Сенной Площади. Нарушителям выписали штрафы по 25000 рублей каждому.

Известно, что мужчин нашли благодаря видеозаписи, которую они разместили в социальных сетях.