Около 18,4 миллиона жителей Подмосковья получили цифровые пропуска

Жители Московской области и юридические лица продолжают оформлять цифровые пропуска. Они требуются для передвижения по Москве и области на личном и общественном транспорте.

Выдавать их начали 15 апреля.

"На 6 мая, в Подмосковье физическими лицами оформлено 16 230 846, также 2 160 153 — сотрудниками юридических лиц. Всего выдано пропусков: 18 390 999", — сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ограничительные меры в регионе продлены до 11 мая. Оформить пропуск можно на сайте госуслуг, отправив СМС на номер 0250, а также в мобильном приложении "Госуслуги СТОП коронавирус".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что жителям Подмосковья бесплатно раздают медицинские маски. Их можно получить на остановках и в автобусах при проверке цифровых пропусков.

Напомним, что за минувшие сутки в Подмосковье выявлено 829 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране — 10 559 новых коронавирусных больных.