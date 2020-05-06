Жители Московской области и юридические лица продолжают оформлять цифровые пропуска. Они требуются для передвижения по Москве и области на личном и общественном транспорте.
Выдавать их начали 15 апреля.
"На 6 мая, в Подмосковье физическими лицами оформлено 16 230 846, также 2 160 153 — сотрудниками юридических лиц. Всего выдано пропусков: 18 390 999", — сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Ограничительные меры в регионе продлены до 11 мая. Оформить пропуск можно на сайте госуслуг, отправив СМС на номер 0250, а также в мобильном приложении "Госуслуги СТОП коронавирус".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что жителям Подмосковья бесплатно раздают медицинские маски. Их можно получить на остановках и в автобусах при проверке цифровых пропусков.
Напомним, что за минувшие сутки в Подмосковье выявлено 829 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране — 10 559 новых коронавирусных больных.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма.