Почти 86 тысяч случаев коронавируса выявлено в Москве

С начала эпидемии в Москве коронавирус диагностирован у 85 973 человек. Из них за последние сутки — у 5858 человек.

Как сообщает оперативный штаб, 80% новых пациентов младше 65 лет.

🔹37,1% — от 18 до 45 лет

🔹36,4% — от 46 до 65 лет

🔹12% — от 66 до 79 лет

🔹7,8% — старше 80 лет

🔹6,7% — дети

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве провели уже более миллиона тестов на коронавирус. За последнюю неделю объем тестирований вырос, а число госпитализаций осталось на прежнем уровне, что говорит о легком протекании болезни у многих пациентов.

За сутки в столице от коронавируса скончались 50 человек. А вот полностью победить болезнь смогли 588 человек. Общее число выздоровевших достигло 8458 москвичей.

Всего за сутки в России выявлено 10 559 новых случаев заболевания коронавирусом. Новые инфицированные есть в 82 регионах страны. Больше всего их в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях, Дагестане. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 165 929 случаев заболевания COVID-19.