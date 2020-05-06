С начала эпидемии в Москве коронавирус диагностирован у 85 973 человек. Из них за последние сутки — у 5858 человек.
Как сообщает оперативный штаб, 80% новых пациентов младше 65 лет.
🔹37,1% — от 18 до 45 лет
🔹36,4% — от 46 до 65 лет
🔹12% — от 66 до 79 лет
🔹7,8% — старше 80 лет
🔹6,7% — дети
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве провели уже более миллиона тестов на коронавирус. За последнюю неделю объем тестирований вырос, а число госпитализаций осталось на прежнем уровне, что говорит о легком протекании болезни у многих пациентов.
За сутки в столице от коронавируса скончались 50 человек. А вот полностью победить болезнь смогли 588 человек. Общее число выздоровевших достигло 8458 москвичей.
Всего за сутки в России выявлено 10 559 новых случаев заболевания коронавирусом. Новые инфицированные есть в 82 регионах страны. Больше всего их в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях, Дагестане. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 165 929 случаев заболевания COVID-19.
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