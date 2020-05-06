Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании проголосовали за досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с тем, что тот переходит на новую работу.
Заседание проходило в режиме видеоконференции, его трансляция проводилась на сайте парламента.
"39 депутатов проголосовали за досрочное сложение полномочий, 1 — против. Решение принято. Еще раз благодарим Владимира Панова за работу и желаем новых свершений", — сказал председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.
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