Депутаты Нижнего Новгорода проголосовали за отставку главы города

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании проголосовали за досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с тем, что тот переходит на новую работу.

Заседание проходило в режиме видеоконференции, его трансляция проводилась на сайте парламента.