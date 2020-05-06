Новые случаи коронавируса выявлены у жителей 82 регионов России

Нижегородская область, Дагестан и Мурманская область остаются антилидерами по числу новых инфицированных среди регионов России. Здесь за сутки выявлено 272, 181 и 136 новых случаев заболевания COVID-19 соответственною.

Всего за минувшие сутки в стране диагностировано 10 559 новых случаев. Они выявлены в 82 регионах страны. Больше всего в Москве — 5858 новых пациентов. Еще 829 в Московской области и 312 — в Санкт-Петербурге.

Лучше всего удается сдерживать распространение заболевания властям Смоленской и Курганской областей, Республики Алтай, Камчатского края и Чукотского автономного округа. В этих регионах за сутки только по одному человеку получили положительные результаты тестов на коронавирус.

🔸 Москва — 5858

🔸 Московская область — 829

🔸 Санкт-Петербург — 312

🔸 Нижегородская область — 272

🔸 Республика Дагестан — 181

🔸 Мурманская область — 136

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 105

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 105

🔸 Республика Татарстан — 102

🔸 Калужская область — 98

🔸 Саратовская область — 98

🔸 Краснодарский край — 97

🔸 Республика Северная Осетия — 93

🔸 Рязанская область — 84

🔸 Ростовская область — 81

🔸 Самарская область — 81

🔸 Брянская область — 80

🔸 Тульская область — 77

🔸 Свердловская область — 76

🔸 Волгоградская область — 69

🔸 Тюменская область — 69

🔸 Курская область — 67

🔸 Новосибирская область — 63

🔸 Тамбовская область — 62

🔸 Владимирская область — 57

🔸 Орловская область — 57

🔸 Республика Мордовия — 54

🔸 Республика Ингушетия — 52

🔸 Ярославская область — 51

🔸 Ленинградская область — 51

🔸 Приморский край — 49

🔸 Чувашская Республика — 48

🔸 Липецкая область — 46

🔸 Тверская область — 44

🔸 Челябинская область — 44

🔸 Республика Бурятия — 43

🔸 Красноярский край — 42

🔸 Ставропольский край — 40

🔸 Оренбургская область — 39

🔸 Хабаровский край — 39

🔸 Республика Марий Эл — 33

🔸 Алтайский край — 33

🔸 Пензенская область — 32

🔸 Иркутская область — 31

🔸 Воронежская область — 30

🔸 Чеченская Республика — 30

🔸 Республика Калмыкия — 29

🔸 Астраханская область — 29

🔸 Ульяновская область — 29

🔸 Ханты-Мансийский АО — 29

🔸 Республика Коми — 28

🔸 Пермский край — 25

🔸 Архангельская область — 24

🔸 Республика Башкортостан — 24

🔸 Забайкальский край — 23

🔸 Республика Хакасия — 22

🔸 Ивановская область — 20

🔸 Новгородская область — 18

🔸 Калининградская область — 17

🔸 Кировская область — 17

🔸 Республика Саха (Якутия) — 17

🔸 Республика Крым — 17

🔸 Белгородская область — 16

🔸 Костромская область — 15

🔸 Кемеровская область — 14

🔸 Томская область — 13

🔸 Республика Карелия — 12

🔸 Псковская область — 12

🔸 Республика Адыгея — 12

🔸 Удмуртская Республика — 12

🔸 Амурская область — 8

🔸 Вологодская область — 6

🔸 Омская область — 6

🔸 г. Севастополь — 6

🔸 Магаданская область — 5

🔸 Еврейская АО — 5

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 4

🔸 Смоленская область — 1

🔸 Курганская область — 1

🔸 Республика Алтай — 1

🔸 Камчатский край — 1

🔸 Чукотский АО — 1