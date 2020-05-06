Нижегородская область, Дагестан и Мурманская область остаются антилидерами по числу новых инфицированных среди регионов России. Здесь за сутки выявлено 272, 181 и 136 новых случаев заболевания COVID-19 соответственною.
Всего за минувшие сутки в стране диагностировано 10 559 новых случаев. Они выявлены в 82 регионах страны. Больше всего в Москве — 5858 новых пациентов. Еще 829 в Московской области и 312 — в Санкт-Петербурге.
Лучше всего удается сдерживать распространение заболевания властям Смоленской и Курганской областей, Республики Алтай, Камчатского края и Чукотского автономного округа. В этих регионах за сутки только по одному человеку получили положительные результаты тестов на коронавирус.
🔸 Москва — 5858
🔸 Московская область — 829
🔸 Санкт-Петербург — 312
🔸 Нижегородская область — 272
🔸 Республика Дагестан — 181
🔸 Мурманская область — 136
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 105
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 105
🔸 Республика Татарстан — 102
🔸 Калужская область — 98
🔸 Саратовская область — 98
🔸 Краснодарский край — 97
🔸 Республика Северная Осетия — 93
🔸 Рязанская область — 84
🔸 Ростовская область — 81
🔸 Самарская область — 81
🔸 Брянская область — 80
🔸 Тульская область — 77
🔸 Свердловская область — 76
🔸 Волгоградская область — 69
🔸 Тюменская область — 69
🔸 Курская область — 67
🔸 Новосибирская область — 63
🔸 Тамбовская область — 62
🔸 Владимирская область — 57
🔸 Орловская область — 57
🔸 Республика Мордовия — 54
🔸 Республика Ингушетия — 52
🔸 Ярославская область — 51
🔸 Ленинградская область — 51
🔸 Приморский край — 49
🔸 Чувашская Республика — 48
🔸 Липецкая область — 46
🔸 Тверская область — 44
🔸 Челябинская область — 44
🔸 Республика Бурятия — 43
🔸 Красноярский край — 42
🔸 Ставропольский край — 40
🔸 Оренбургская область — 39
🔸 Хабаровский край — 39
🔸 Республика Марий Эл — 33
🔸 Алтайский край — 33
🔸 Пензенская область — 32
🔸 Иркутская область — 31
🔸 Воронежская область — 30
🔸 Чеченская Республика — 30
🔸 Республика Калмыкия — 29
🔸 Астраханская область — 29
🔸 Ульяновская область — 29
🔸 Ханты-Мансийский АО — 29
🔸 Республика Коми — 28
🔸 Пермский край — 25
🔸 Архангельская область — 24
🔸 Республика Башкортостан — 24
🔸 Забайкальский край — 23
🔸 Республика Хакасия — 22
🔸 Ивановская область — 20
🔸 Новгородская область — 18
🔸 Калининградская область — 17
🔸 Кировская область — 17
🔸 Республика Саха (Якутия) — 17
🔸 Республика Крым — 17
🔸 Белгородская область — 16
🔸 Костромская область — 15
🔸 Кемеровская область — 14
🔸 Томская область — 13
🔸 Республика Карелия — 12
🔸 Псковская область — 12
🔸 Республика Адыгея — 12
🔸 Удмуртская Республика — 12
🔸 Амурская область — 8
🔸 Вологодская область — 6
🔸 Омская область — 6
🔸 г. Севастополь — 6
🔸 Магаданская область — 5
🔸 Еврейская АО — 5
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 4
🔸 Смоленская область — 1
🔸 Курганская область — 1
🔸 Республика Алтай — 1
🔸 Камчатский край — 1
🔸 Чукотский АО — 1
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