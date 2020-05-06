Полсотни москвичей скончались от коронавируса за сутки

Жизни еще 50 человек унес коронавирус. Оперативный штаб приводит статистику по Москве за минувшие сутки.

Как отмечают эксперты, у всех погибших был диагностирован COVID-19 и пневмония. Также были сопутствующие хронические заболевания.

Стоит отметить, что днем ранее летальных исходов в Москве было 52, а еще на сутки ранее — 35.

Из больниц Москвы за сутки выписаны еще 588 пациентов, которые смогли полностью излечиться от коронавируса.

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 588 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 8458", — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице активно наращивают объемы тестирования на коронавирус. Сообщается, что проведено более миллиона тестов. Соответственно, число новых пациентов растет ежедневно, а вот количество госпитализаций остается на прежнем уровне, так как у многих заболевание протекает в легкой форме.

По мнению вирусолога, самоизоляция не является стопроцентной защитой от коронавируса: подхватить опасное заболевания можно и дома. Это может произойти, если кто-то из домочадцев продолжает ходить на работу, или вы выходите в магазин за продуктами.