"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил о том, что правительство РФ задумывается о переносе ЕГЭ на июль, а начало учебного года — на 1 октября.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял о начале проведения ЕГЭ с 8 июня. Однако не исключено, что эта дата изменится из-за коронавируса.
Министр отметил, что экзамены буду проводиться, когда это станет безопасным и только при соответствии требованиям Роспотребнадзора.
"Поэтому я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки", — заметил Кравцов.
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