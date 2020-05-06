Правительство РФ думает о переносе начала учебного года и ЕГЭ

"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил о том, что правительство РФ задумывается о переносе ЕГЭ на июль, а начало учебного года — на 1 октября.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял о начале проведения ЕГЭ с 8 июня. Однако не исключено, что эта дата изменится из-за коронавируса.

Министр отметил, что экзамены буду проводиться, когда это станет безопасным и только при соответствии требованиям Роспотребнадзора.