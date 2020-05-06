Краевое агентство ГО и ЧС Красноярского края сообщило о критическом поднятии уровня воды в реке Кас. В результате наводнения пострадали десять домов.
"Уровень воды в реке Кас у поселка Александровского Шлюза продолжает прибывать. Он повысился на 1 см и составил 864 см, что на 14 см выше критического уровня (750 см). В поселке подтоплено 10 жилых домов (в шести домах вода выше уровня пола, в четырех — на уровне пола), 10 приусадебных участков. Дизельная электростанция в превентивных целях законсервирована. Жильцы подтопленных домов, а их 36 человек, в том числе четыре ребенка, размещены у своих родственников", — говорится в сообщении.
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