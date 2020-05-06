Управление ФСИН по Красноярскому краю сообщило об осужденном за убийство и разбой мужчине, который сбежал из больницы в Ачинске. Преступник объявлен в розыск.
"ГУ ФСИН России по Красноярскому краю разыскивает Голикова Михаила Васильевича, 1978 года рождения, осужденного Красноярским краевым судом по статьям 162, 105, 167 Уголовного кодекса РФ к 20 годам лишения свободы. С мая 2019 года М. В. Голикову по решению Советского районного суда г. Красноярска неотбытая часть наказания заменена принудительными работами на срок 5 лет 3 месяца. Четвертого мая осужденный М. В. Голиков самовольно покинул Ачинскую межрайонную больницу №1, где проходил лечение", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что преступник ростом 180 сантиметров имеет полное телосложение, носит бороду и имеет несколько шрамов на левой ноге.
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