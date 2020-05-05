Первая заболевшая коронавирусом умерла в Крыму

Первая пациентка с коронавирусом в Крыму скончалась в понедельник в Сакской районной больнице.

Об этом сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты правительства Крыма Елена Романовская на заседании оперативного штаба по противодействию распространению инфекции.

Пациентка 1959 года рождения имела хроническое заболевание — сахарный диабет и поступила в больницу с пневмонией. В Севастополе уже зафиксированы две смерти от COVID-19.