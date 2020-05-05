Житель Пятигорска предлагает "посадить губернатора на МРОТ"

Один из жителей Пятигорска, оставшийся без работы, предложил интересную идею: "посадить" губернатора региона Владимира Владимирова на МРОТ и переселить его на съемную квартиру.

Мужчина даже запустил флешмоб в социальный сетях с хэштегом #ближеклюдям.