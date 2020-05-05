Один из жителей Пятигорска, оставшийся без работы, предложил интересную идею: "посадить" губернатора региона Владимира Владимирова на МРОТ и переселить его на съемную квартиру.
Мужчина даже запустил флешмоб в социальный сетях с хэштегом #ближеклюдям.
"Постоянная проблема чиновников — это их отдалённость от народа, вечный диалог сытого и голодного. Пока слуги народа не поживут как обычные люди, они никогда не смогут понять и услышать нас. Из-за ужасных мер, введённых в Пятигорске, множество людей потеряли работу и бизнес. На время пандемии было бы отлично лишить высоких зарплат губернаторов, мэров и прочих чиновников, и выдавать им МРОТ", — написал житель Пятигорска.
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.