Почти шесть тысяч человек в Москве заболели коронавирусом за сутки

Более 80 тысяч жителей Москвы с начала эпидемии получили диагноз "коронавирус". За последних сутки их число выросло на 5 714 пациентов.

Как сообщает оперативный штаб, почти 90% из них — младше 65 лет. Так, детей среди новых коронавирусных больных 9,3%. Тех, кому от 18 до 45 лет — 46,4%. Инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет — 34%. Тех, кому от 66 до 79 лет, — 7%, а пациентов старше 80 лет всего 3,3%.

В столице выявлено 80 115 инфицированных

За сутки в столичных больницах от коронавируса скончались 52 человека. Днем ранее их было 35. А вот выздоровели 297 пациентов. Правда, сутками ранее их было 554.

Всего в России зарегистрировано 155 370 случаев заражения COVID-19. Из них за последние сутки — 10 102 пациента. Новые больные есть в 83 регионах страны. Больше всего в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях, Дагестане и Мурманской области.

В Москве прием пациентов с COVID-19 начала Давыдовская больница. Для коронавирусных больных выделено два корпуса. Сюда уже поступили около 200 пациентов. Всего подготовлено 300 коек.