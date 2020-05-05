Названы регионы с самым большим приростом коронавирусных больных

Жители 83 регионов России за последние сутки получили положительные тесты на коронавирус. За 4 мая в стране коронавирусных больных прибавилось на 10 102 человек.

Больше половины из них — в Москве. В столице диагноз "коронавирус" поставлен 5714 пациентам. В Подмосковье их 882 человека, в Санкт-Петербурге — 226 новых случаев.

Меньше всего заболевших за сутки отмечено в Калмыкии, на Алтае, в Сахалинской области и Чукотском автономном округе. Здесь выявлено по одному новому инфицированному.

Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 155 370 случаев заражения COVID-19.

🔸Москва — 5714

🔸Московская область — 822

🔸Санкт-Петербург — 226

🔸Нижегородская область — 174

🔸Свердловская область — 133

🔸Республика Дагестан — 128

🔸Мурманская область — 127

🔸Ямало-Ненецкий АО — 108

🔸Краснодарский край — 97

🔸Калужская область — 92

🔸Республика Северная Осетия — 91

🔸Республика Татарстан — 91

🔸Ростовская область — 90

🔸Рязанская область — 89

🔸Приморский край — 88

🔸Челябинская область — 86

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 81

🔸Саратовская область — 78

🔸Орловская область — 75

🔸Тульская область — 75

🔸Тамбовская область — 67

🔸Курская область — 65

🔸Новосибирская область — 65

🔸Волгоградская область — 62

🔸Республика Мордовия — 56

🔸Ленинградская область — 53

🔸Чувашская Республика — 49

🔸Владимирская область — 48

🔸Республика Ингушетия — 48

🔸Липецкая область — 47

🔸Красноярский край — 45

🔸Калининградская область — 42

🔸Ханты-Мансийский АО — 41

🔸Ярославская область — 40

🔸Белгородская область — 39

🔸Брянская область — 37

🔸Ставропольский край — 36

🔸Республика Башкортостан — 34

🔸Республика Бурятия — 34

🔸Республика Марий Эл — 33

🔸Ивановская область — 32

🔸Чеченская Республика — 32

🔸Воронежская область — 31

🔸Астраханская область — 31

🔸Хабаровский край — 31

🔸Пензенская область — 30

🔸Омская область — 30

🔸Тверская область — 29

🔸Оренбургская область — 28

🔸Тюменская область — 28

🔸Новгородская область — 27

🔸Кировская область — 26

🔸Иркутская область — 23

🔸Алтайский край — 21

🔸Республика Саха (Якутия) — 20

🔸Томская область — 19

🔸Псковская область — 18

🔸Удмуртская Республика — 18

🔸Пермский край — 18

🔸Самарская область — 17

🔸Забайкальский край — 17

🔸Республика Коми — 16

🔸Ульяновская область — 16

🔸Республика Хакасия — 16

🔸Магаданская область — 15

🔸Смоленская область — 14

🔸Амурская область — 14

🔸Костромская область — 12

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 12

🔸Камчатский край — 8

🔸Вологодская область — 7

🔸г. Севастополь — 7

🔸Архангельская область — 6

🔸Республика Крым — 6

🔸Республика Адыгея — 5

🔸Республика Тыва — 4

🔸Курганская область — 3

🔸Еврейская АО — 3

🔸Республика Карелия — 2

🔸Республика Калмыкия — 1

🔸Республика Алтай — 1

🔸Сахалинская область — 1

🔸Чукотский АО — 1