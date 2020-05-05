Жители 83 регионов России за последние сутки получили положительные тесты на коронавирус. За 4 мая в стране коронавирусных больных прибавилось на 10 102 человек.
Больше половины из них — в Москве. В столице диагноз "коронавирус" поставлен 5714 пациентам. В Подмосковье их 882 человека, в Санкт-Петербурге — 226 новых случаев.
Меньше всего заболевших за сутки отмечено в Калмыкии, на Алтае, в Сахалинской области и Чукотском автономном округе. Здесь выявлено по одному новому инфицированному.
Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 155 370 случаев заражения COVID-19.
🔸Москва — 5714
🔸Московская область — 822
🔸Санкт-Петербург — 226
🔸Нижегородская область — 174
🔸Свердловская область — 133
🔸Республика Дагестан — 128
🔸Мурманская область — 127
🔸Ямало-Ненецкий АО — 108
🔸Краснодарский край — 97
🔸Калужская область — 92
🔸Республика Северная Осетия — 91
🔸Республика Татарстан — 91
🔸Ростовская область — 90
🔸Рязанская область — 89
🔸Приморский край — 88
🔸Челябинская область — 86
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 81
🔸Саратовская область — 78
🔸Орловская область — 75
🔸Тульская область — 75
🔸Тамбовская область — 67
🔸Курская область — 65
🔸Новосибирская область — 65
🔸Волгоградская область — 62
🔸Республика Мордовия — 56
🔸Ленинградская область — 53
🔸Чувашская Республика — 49
🔸Владимирская область — 48
🔸Республика Ингушетия — 48
🔸Липецкая область — 47
🔸Красноярский край — 45
🔸Калининградская область — 42
🔸Ханты-Мансийский АО — 41
🔸Ярославская область — 40
🔸Белгородская область — 39
🔸Брянская область — 37
🔸Ставропольский край — 36
🔸Республика Башкортостан — 34
🔸Республика Бурятия — 34
🔸Республика Марий Эл — 33
🔸Ивановская область — 32
🔸Чеченская Республика — 32
🔸Воронежская область — 31
🔸Астраханская область — 31
🔸Хабаровский край — 31
🔸Пензенская область — 30
🔸Омская область — 30
🔸Тверская область — 29
🔸Оренбургская область — 28
🔸Тюменская область — 28
🔸Новгородская область — 27
🔸Кировская область — 26
🔸Иркутская область — 23
🔸Алтайский край — 21
🔸Республика Саха (Якутия) — 20
🔸Томская область — 19
🔸Псковская область — 18
🔸Удмуртская Республика — 18
🔸Пермский край — 18
🔸Самарская область — 17
🔸Забайкальский край — 17
🔸Республика Коми — 16
🔸Ульяновская область — 16
🔸Республика Хакасия — 16
🔸Магаданская область — 15
🔸Смоленская область — 14
🔸Амурская область — 14
🔸Костромская область — 12
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 12
🔸Камчатский край — 8
🔸Вологодская область — 7
🔸г. Севастополь — 7
🔸Архангельская область — 6
🔸Республика Крым — 6
🔸Республика Адыгея — 5
🔸Республика Тыва — 4
🔸Курганская область — 3
🔸Еврейская АО — 3
🔸Республика Карелия — 2
🔸Республика Калмыкия — 1
🔸Республика Алтай — 1
🔸Сахалинская область — 1
🔸Чукотский АО — 1
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.