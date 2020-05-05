Москвичи стали медленнее идти на поправку при коронавирусе

Чуть меньше 300 человек выписаны их больниц Москвы после лечения от коронавируса. Данные приводит оперативный штаб по состоянию за минувшие сутки.

Так, 4 мая в Москве излечившимися от COVID-19 признаны 297 пациентов. Сутками ранее их было 554 человек.

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 297 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7870" — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

4 мая от коронавируса в Москве скончались 52 человека, тогда как сутками раньше — 35 инфицированных.

Напомним, что в России вынужденные каникулы продлены до 11 мая включительно. Поэтапное снятие режима ограничений обсудят на совещании с Владимиром Путиным, которое запланировано на 6 мая.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что французские медики нашли нулевого пациента у себя в стране. Он поступил в больницу в пригороде Парижа 27 декабря, тогда ему диагностировали двухстороннюю пневмонию. Тогда у него брали анализы, но на COVID-19 проверили только сейчас. Тест выдал положительный результат.