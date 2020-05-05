Больше полусотни москвичей скончались за сутки

Больше полусотни пациентов столичных больниц скончались за минувшие сутки. Все они имели подтвержденный коронавирус.

Как сообщает оперативный штаб, всего за последние 24 часа COVID-19 унес жизни 52 человек. По словам медиков, жертвы заболевания имели также сопутствующие хронические болезни.

Напомним, то сутками ранее статистика была значительно ниже: за сутки скончались 35 человек.

На данный момент в России известно о 145 268 случаях заражения коронавирусом. Инфицированные есть во всех регионах страны. Ежедневно количество заболевших увеличивается на несколько тысяч человек. Наибольшее количество инфицированных — в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что мнения врачей о необходимости ношения медицинских масок разошлись. Одни заявляют, что маски необходимо использовать в любом случае. Другие уверены, что у этого мнения нет доказательств.

В США продолжается разработка вакцины. По словам президента Дональда Трампа, она будет готова не раньше, чем к концу 2020 года.