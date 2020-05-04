Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области

Порядка 100 врачей и 250 медицинских сестер не вышли на работу в Калининградской области с начала эпидемии коронавируса в России.

Об этом сообщил Александр Кравченко, глава регионального минздрава.

По его словам, большинство медиков, отказавшихся от работы с коронавирусными больными, относятся к возрастной категории 65+.

"Руководство больниц было обязано дать им больничный на время пандемии. Но сделано этого не было. Поэтому осуждать людей я не могу", - говорит чиновник.

Кравченко констатирует, что в области существует дефицит медицинских кадров.

"Сейчас у нас немного заболевших COVID-19 среди медперсонала - 93 человека проходят лечение от него. Но - и все это понимают - медработники входят в самую большую группу риска. В больнице заразиться проще всего. В регионе в каждом лечебном учреждении есть заболевшие медики".

Министр считает, что калининградской областной клинической больнице - самой крупной в области, коллектив которой насчитывает 1,5 тысячи человек, могут получить коронавирус 95-100 сотрудников.

На сегодняшний день в Калининградской области