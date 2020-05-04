В общей сложности около 350 медиков отказались выходить на работу в Калининградской области.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

"У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли", — пояснил чиновник.