Правительство выделило 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Новые партии лекарств, средств индивидуальной защиты и медицинской техники закупят в России. Правительство выделило на это 10 миллиардов рублей.

Средства получит Минпромторг.

"Выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 10000000 тысяч рублей на предоставление из федерального бюджета субсидий федеральному автономному учреждению "Российский фонд государственному технологического развития" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности путем предоставления займов на увеличение объемов производства и пополнение оборотных средств, в целях обеспечения производства на территории Российской Федерации и поставок товаров первой необходимости, произведенных на территории Российской Федерации, а также на закупку готовой продукции, в том числе за пределами РФ, для решения вопросов, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Также "Российский фонд технологического развития" получит пять миллиардов рублей. На эти средства будут поддерживать проекты по внедрению перспективных технологий в промышленности и направленных на импортозамещение.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России нет дефицита антисептиков и медицинских масок.