Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Источник Правда.Ру

Правительство выделило 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Россия

Новые партии лекарств, средств индивидуальной защиты и медицинской техники закупят в России. Правительство выделило на это 10 миллиардов рублей.

Средства получит Минпромторг.

"Выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 10000000 тысяч рублей на предоставление из федерального бюджета субсидий федеральному автономному учреждению "Российский фонд государственному технологического развития" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности путем предоставления займов на увеличение объемов производства и пополнение оборотных средств, в целях обеспечения производства на территории Российской Федерации и поставок товаров первой необходимости, произведенных на территории Российской Федерации, а также на закупку готовой продукции, в том числе за пределами РФ, для решения вопросов, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Также "Российский фонд технологического развития" получит пять миллиардов рублей. На эти средства будут поддерживать проекты по внедрению перспективных технологий в промышленности и направленных на импортозамещение.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России нет дефицита антисептиков и медицинских масок.

Темы маски коронавирус минпромторг правительство медицинское оборудование средства индивидуальной защиты
Новости Все >
19 детей угнали более 40 новых машин у дилеров
В Сербии заработал общественный транспорт и рестораны
Валуев объяснил, почему перестал общаться с Кличко
600 тысяч россиян подали заявки на участие в акции "Бессмертный полк"
Аэропорт Риги закрыли из-за улетевшего в неизвестном направлении дрона
Белоруссия снимет сериал о достижениях страны за 1,4 млн долларов
Йоханнес Бё собирается выступать до Олимпиады-2026
Малый и средний бизнес России поддержат на два миллиарда рублей
Зеленский объявил о подготовке к выходу Украины из карантина
Звезда "Гарри Поттера" пытается заработать на фанатах
Последние материалы
Халязион на глазу: что это такое и как его лечить
На 784 человек выросло количество COVID-больных в Белоруссии
Трамп: вакцина от коронавируса будет создана в США до конца года
Специалисты NASA показали масштабы таяния ледников в Антарктиде
Экономист рассказал, когда восстановится мировая экономика
Тренер "Ахмата" Шалимов объяснил свои слова о дармоедах
Визы у "застрявших" во Вьетнаме россиян закончились 30 апреля
Самоизолированные россияне поделились планами на 9 мая
Пассажиров перевернувшейся лодки разыскивают в Кировской области
Названа главная идея фильма "Шугалей"
Популярное
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.

Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
Любовь Степушова "Операция "Гедеон" по захвату Мадуро закончилась провалом Любовь Степушова Василий Амирджанов Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Медики готовили для Бориса Джонсона план "смерть Сталина"
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Пари на Крым: посол Украины пообещал очень скоро вернуть полуостров
Профессор Катасонов читает будущее в антиутопиях и Священном Писании
Геям в Лондоне отказано в праве быть донорами плазмы крови
МИД Украины не подчиняется Зеленскому
Помпео: у США есть доказательства китайского происхождения COVID-19
Экс-депутат Верховной рады признался в расстреле силовиков на "майдане"
Патриарх Кирилл попросил материально поддержать священнослужителей
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
"Армата" испытана в Сирии и начинает поступать в войска
Экс-депутат Верховной рады признался в расстреле силовиков на "майдане"
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
"Армата" испытана в Сирии и начинает поступать в войска
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ