Московский индекс самоизоляции начал снижаться

На улицах российской столицы начало увеличиваться количество людей. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции, который к середине понедельника снизился до 3,5 пунктов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Подмосковье. Наивысший показатель индекса самоизоляции наблюдается в Железнодорожном — 3,8 пункта.

Напомним, "Яндекс" оценивает соблюдение режима самоизоляции специальным индексом, который может принимать значения от 0 (на улицах очень много людей) до 5 (на улицах никого нет).