В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал из армии более 15 лет назад и не сообщал родственникам о своём местоположении.
Об этом сообщил военный следственный отдел СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.
35-летний уроженец Магадана Евгений Южанин с 2004 года находился в бегах и добывал деньги на жизнь случайными заработками. Родственники мужчины считали его погибшим. В отношении дезертира прекратили уголовное дело и сообщили о его местонахождении родным.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.