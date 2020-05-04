Дезертира, сбежавшего из армии 15 лет назад, обнаружили в Тюмени

В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал из армии более 15 лет назад и не сообщал родственникам о своём местоположении.

Об этом сообщил военный следственный отдел СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.

35-летний уроженец Магадана Евгений Южанин с 2004 года находился в бегах и добывал деньги на жизнь случайными заработками. Родственники мужчины считали его погибшим. В отношении дезертира прекратили уголовное дело и сообщили о его местонахождении родным.