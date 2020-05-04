Больше 5,7 тысячи москвичей заболели коронавирусом за сутки

Больше половины всех новых инфицированных в России приходится на Москву. За сутки в столице положительные тесты на коронавирус получили 5 795 человек.

Как сообщает оперативный штаб, большинство пациентов младше 65 лет:

Дети до 18 лет — 4,3%.

18 — 45 лет — 43%.

46 — 65 лет — 35%.

66 — 79 лет — 11%.

Старше 80 лет — 6,7%.

С начала эпидемии в Москве зарегистрирован 74 401 случай заболевания COVID-19.

Роста тяжелых случаев нет

Медики отмечают, что число зараженных растет, а количество госпитализаций в столице остается на прежнем уровне. То есть нет роста тяжелых случаев, требующих постоянного медицинского наблюдения. Также рост числа инфицированных объясняется тем, что в Москве увеличили количество тестирований.

Напомним, что за сутки в столице скончались 35 человек. Все они имели подтвержденный коронавирус и ряд хронических заболеваний.

За этот же период из столичных больниц выписано 544 пациента. Всего в Москве выздоровели от COVID-19 7573 человека.

За сутки в России выявлен 10 581 новый случай заболевания. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 145 268 таких случаев.