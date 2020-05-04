Еще 10,5 тысяч человек в России заболели коронавирусом

Чуть меньше, чем вчера — в России зарегистрировано 10 581 новый случай заражения коронавирусом. Сутками ранее новых зараженных было 10 633 человека.

Как сообщает оперативный штаб, инфицированные выявлены в 82 регионах страны. 76 человек за сутки скончались. Накануне летальных исходов было 58.

Среди новых пациентов более чем у половины — у 50,6% — не было внешних признаков заболевания, отмечают врачи. За сутки из больниц выписаны 1456 человек.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса. Болезнь унесла жизни 1356 пациентов. Выздороветь смогли 18 095 человек.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в России проведено 183 тысячи тестов на коронавирус. Всего их сделано — более 4,3 миллиона. Под наблюдением врачей остаются 217 тысяч россиян.

По мнению Главы Роспотребнадзора Анны Поповой, остановить распространение коронавируса невозможно. По её мнению, несмотря на ограничительные меры, общение между россиянами продолжает осуществляться в том или ином виде, что приводит к передаче инфекции.

На сегодняшний день в мире выявлено более 3,5 миллиона зараженных коронавирусом. По данным ВОЗ, зарегистрировано 247 107 летальных исходов.