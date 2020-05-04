Более полутысячи москвичей вылечились от COVID-19 за сутки

В Москве 544 человека, ранее имевших положительные тесты на коронавирус, выписали из больниц. Они полностью выздоровели и не опасны для окружающих.

Об этом сообщает оперативный штаб.

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 544 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7573", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа жертвами коронавируса в Москве стали 35 человек.

Заболеваемость коронавирусом в России растет рекордными темпами. Накануне сообщили о новом антирекорде: за сутки COVID-19 диагностировали у 10 633 человек. Больше половины из них — в Москве.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 134 687 случаев заражения коронавирусом. Он унес жизни 1280 пациентов.

По словам главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, Москва сдержала основное распространение коронавируса, приняв основной удар на себя.