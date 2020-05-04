Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Андрей Фурсов о "самоизоляции"
Источник Правда.Ру

Более полутысячи москвичей вылечились от COVID-19 за сутки

Россия » Центр » Москва

В Москве 544 человека, ранее имевших положительные тесты на коронавирус, выписали из больниц. Они полностью выздоровели и не опасны для окружающих.

Об этом сообщает оперативный штаб.

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 544 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7573", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа жертвами коронавируса в Москве стали 35 человек.

Заболеваемость коронавирусом в России растет рекордными темпами. Накануне сообщили о новом антирекорде: за сутки COVID-19 диагностировали у 10 633 человек. Больше половины из них — в Москве.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 134 687 случаев заражения коронавирусом. Он унес жизни 1280 пациентов.

По словам главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, Москва сдержала основное распространение коронавируса, приняв основной удар на себя.

 

 

Темы москва коронавирус выздоровели оперативный штаб анастасия ракова
Новости Все >
Исследование: бактерии кишечника влияют на память
"Лучше расстаться": Манукян пошутил про ссору с Бузовой
В десяти регионах России борются с лесными пожарами
В Таиланде перестали умирать от коронавируса
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом
Число коронавирусных больных в Германии превысило 163 тысячи человек
"Барселона" продлит контракт с Месси и отпустит Ракитича с Видалем
Помпео: COVID-19 произошел из лаборатории в Ухане
За прошедшую неделю в России ликвидировали более 700 лесных пожаров
Попова: остановить распространение коронавируса невозможно
Последние материалы
За прошедшую неделю в России ликвидировали более 700 лесных пожаров
Попова: остановить распространение коронавируса невозможно
Сенатора Даригу Назарбаеву освободили от должности в Казахстане
Богатые жирами продукты снижают умственную активность мозга
Яна Рудковская прокомментировала слухи о серьёзной болезни сына
Иммунолог: антибиотики не уничтожают вирусы
Пять российских клубов вошли в топ-100 по стоимости составов
Более полутысячи москвичей вылечились от COVID-19 за сутки
Владимир Соловьев вспомнил, когда в последний раз дрался
Что нужно есть, чтобы сдать экзамен?
Популярное
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.

Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
Василий Амирджанов Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь Василий Амирджанов Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
"Придется воровать": мигранты рассказали о проблемах карантина
Собчак назвала Навального лжецом
Геям в Лондоне отказано в праве быть донорами плазмы крови
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Митрополит Тихон: Бог допустил эпидемию из любви к людям
Собчак назвала Навального лжецом
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Митрополит Тихон: Бог допустил эпидемию из любви к людям
Помпео: у США есть доказательства китайского происхождения COVID-19
COVID-19 преодолел очередную планку - в мире более 3,5 млн зараженных
Откуда пошли слухи о связи 5g с коронавирусом и чипами
В Британии коронавирус сработал лучше любой антитабачной компании
Андрей Фурсов: "самоизол﻿яция" — насмешка над здравым смыслом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ