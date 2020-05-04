Коронавирус унес жизни еще 35 москвичей

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 35 человек. Статистику за сутки приводит оперативный штаб.

По словам медиков, у всех скончавшихся пациентов были положительные тесты на коронавирус, а также подтверждена пневмония. У каждого из них были и сопутствующие хронические заболевания.

В Санкт-Петербурге пенсионерка собрала на помощь врачам 800 тысяч рублей. 98-летняя Зинаида Корнева открыла YouTube-канал, на котором рассказывает фронтовые истории и собирает деньги. Первые собранные средства направят семьям врачей, которые скончались от коронавируса.

В Британии коронавирус сработал лучше любой антитабачной кампании. За время эпидемии курить бросили более 300 тысяч человек. Бывшие курильщики поняли, что пагубная привычка делает их более уязвимыми к болезни.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по данным ВОЗ, в мире уже более 3,5 миллиона заболевших COVID-19. Лидерами по числу заражений остаются США, Испания и Италия. Россия находится в этом списке на седьмом месте. Всего в мире жертвами заболевания стали 247,1 тысяча человек.