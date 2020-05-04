Заболеваемость коронавирусом в России растет рекордными темпами

В воскресенье, 3 мая, в России зафиксирован самый высокий с начала эпидемии ежедневный рост числа подтвержденных случаев коронавируса - 10 633.

Таким образом, в стране 134 687 заболевших.

Самая сложная ситуация по-прежнему в Москве - там больше всего и больных, и умерших.

Число погибших в России 3 мая составило 58 человек. На сегодняшний день в стране от COVID-19 скончались 1280 пациентов.

Таковы данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Как отмечается, уровень смертности в последние дни замедлился и остается гораздо ниже, в относительном выражении, чем во многих других странах.

Самая последняя информация о ситуации с коронавирусом в России - на сайте стопкоронавирус.рф.