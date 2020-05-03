Представитель международного аэропорта Сочи сообщил агентству РИА "Новости" о прибытии возвратного рейса из Еревана. На борту 89 жителей России.

"Сегодня в 15.14 в международном аэропорту Сочи совершил посадку рейс из Еревана. На самолете Airbus А319 прибыло 89 пассажиров. После прохождения пограничного и таможенного контроля, осмотра сотрудниками Роспотребнадзора все пассажиры отправились на изоляцию в обсерватор, где проведут две недели под медицинским наблюдением", — сообщил собеседник агентства.