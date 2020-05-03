В психиатрической больнице Кащенко обнаружили коронавирус

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что в психиатрической больнице имени Кащенко в Гатчинском районе Ленинградской области у 28 пациентов и 16 сотрудников обнаружили коронавирус.