Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что в психиатрической больнице имени Кащенко в Гатчинском районе Ленинградской области у 28 пациентов и 16 сотрудников обнаружили коронавирус.
"К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе самых уязвимых. COVID-19 подтвержден у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Больница городская, но расположена в поселке Никольское Гатчинского района Ленинградской области", — написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.