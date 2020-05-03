Пресс-служба сибирского центра ФМБА сообщила о том, что одна из популярных групп Красноярска "Яхонт" дала концерт для врачей и пациентов под окнами инфекционного госпиталя.
"Концерт группы "Яхонт" состоялся по инициативе руководства Красноярского машиностроительного завода. Участники группы спели под окнами инфекционного госпиталя ФСНКЦ ФМБА России, где в круглосуточном режиме работают и живут врачи и медсестры, более десяти своих легендарных хитов", — говорится в сообщении.
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