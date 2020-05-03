Музыканты Красноярска устроили концерт под окнами госпиталя

Пресс-служба сибирского центра ФМБА сообщила о том, что одна из популярных групп Красноярска "Яхонт" дала концерт для врачей и пациентов под окнами инфекционного госпиталя.