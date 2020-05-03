Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России дефицита масок нет совсем, на складах магазинов и аптек их почти 20 миллионов штук.
"В торговой сети на сегодняшнее утро остатки — 20 миллионов масок. Не только в аптеку можно ходить, в интернет сегодня зайдешь, кликнешь — дефицита масок нет вообще. Я уж не говорю про антисептики", — сказал Мантуров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.