В Подмосковье мужчина с ножом напал на полицейских

В пресс-службе областного главка МВД сообщили о том, что в полиции выясняют обстоятельства нападения на двух полицейских.

"В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Озеры из городской больницы поступило сообщение о госпитализации с телесными повреждениями двух мужчин. Установлено, что пострадавшие являются сотрудниками ОМВД", — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что житель подмосковных Озер напал на полицейских, угрожая ножом за то, что они сделали ему замечание по выгулу собаки.