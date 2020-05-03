На сайте Росгвардии сообщается, что за соблюдением режима изоляции в Москве следят с помощью вертолетов и беспилотников.
"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", — говорится в сообщении.
Информация о нарушениях передается патрулям, которые составляют протоколы на нарушителей.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.