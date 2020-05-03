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Источник Правда.Ру

Подмосковные работники производят защитные маски в три смены

Россия » Центр » Москва

На предприятиях Московской области рабочие трудятся в три смены, чтобы обеспечить бесперебойное производство медицинских масок для медиков и горожан. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева.

"Сейчас изготовлением медицинских масок в регионе занимаются 14 предприятий. Они работают в три смены, закупают дополнительное оборудование", — передали в пресс-службе в Instagram.

В источнике также уточнили, что власти Подмосковья компенсируют предприятиям 80 % от стоимости дополнительного оборудования, которое закупили для наращивания объемов производства.

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