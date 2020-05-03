Туристы наступают на Крым, несмотря на запрет

В Крым продолжают массово приезжать туристы из других регионов России, несмотря на ограничительные меры, которые были введены для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Черноморский район, Сакский, Ленинский – приезжих очень много", - отметил чиновник.

По словам Аксенова, туристы селятся в незаконных мини-отелях, которые практически все заполнены. В Сакском районе уже зафиксированы три завозных случая коронавируса.